Появился спутниковый снимок последствий ракетного удара ВС РФ по Киеву

Появился спутниковый снимок последствий российского ракетного по производственным зданиям в Киеве в среду, 12 февраля. Об этом сообщил Telegram-канал «Осведомитель».

«Под раздачу попали промышленные предприятия, специализирующиеся на производстве FPV-дронов и другой оборонной продукции», — уточнил канал.

Производственные комплексы были размещены в корпусах фармацевтической компании.

На спутниковых снимках видны следы попадания баллистических ракет. При этом одно здание было полностью уничтожено.

До этого издание Ura.ru сообщило, что российские военные ударили «Искандером» по одному из ключевых производств беспилотников ВСУ в Киеве.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что российские военные уничтожили засекреченное производство компании «Стрим техно», где занимались массовой сборкой и поставками легких беспилотников для ВСУ, в украинской столице.

В тот же день глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ВС РФ ударили по Киеву баллистическими и другими ракетами, а также дронами.