На Украине сообщили о массированном ракетном ударе по Киеву

«Страна.ua» сообщила о массированном ракетном ударе по Киеву

ДСНС Киева
Фото: ДСНС Киева

Российские военные нанесли массированный ракетный удар по Киеву. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

По их данным, использовались баллистические и другие ракеты, а также беспилотники.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что над Киевом сработала система противовоздушной обороны, однако в нескольких районах города начался пожар — в частности, на территории промзоны в Оболонском районе.

Также сообщалось о взрывах в Сумской, Киевской, Житомирской, Черкасской и Полтавской областях страны. Предположительно, объекты в этих регионах атаковали беспилотники.

Министерство обороны России сообщило о групповом ракетном ударе по цехам предприятий украинского военно-промышленного комплекса. Целями стали заводы по производству беспилотников. Их все удалось поразить.

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