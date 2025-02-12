На Украине сообщили о массированном ракетном ударе по Киеву

«Страна.ua» сообщила о массированном ракетном ударе по Киеву

Российские военные нанесли массированный ракетный удар по Киеву. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

По их данным, использовались баллистические и другие ракеты, а также беспилотники.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что над Киевом сработала система противовоздушной обороны, однако в нескольких районах города начался пожар — в частности, на территории промзоны в Оболонском районе.

Также сообщалось о взрывах в Сумской, Киевской, Житомирской, Черкасской и Полтавской областях страны. Предположительно, объекты в этих регионах атаковали беспилотники.

Министерство обороны России сообщило о групповом ракетном ударе по цехам предприятий украинского военно-промышленного комплекса. Целями стали заводы по производству беспилотников. Их все удалось поразить.