ВС России уничтожили одно из ключевых производств дронов в Киеве

Mash: ВС РФ уничтожили производство FPV-дронов ВСУ в Киеве по наводке хакеров

Российские военные уничтожили одно из крупнейших производств FPV-дронов ВСУ в Киеве, используя информацию от хакеров из Службы специальных сетевых операций. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, российские хакеры взломали компьютеры руководства компании. Таким образом, в их распоряжение попали точные координаты для ракетного удара.

После взлома компьютеров специалисты получили личные данные сборщиков, масштабы производства, видео с корпоративов, фотографии пусконаладочного цеха, конвейера и цеха отладки FPV.

Точный адрес и координаты компании «Стрим техно» хакеры передали российским военнослужащим, которые нанесли мощный удар ракетным комплексом «Искандер».

Утром 12 февраля ВС России атаковали засекреченное производство компании «Стрим техно», которая занималась массовой сборкой и поставками легких дронов для украинских военных.

Накануне российские войска нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины, сообщало RT. В результате удара поражены инфраструктура военных аэродромов и места хранения беспилотников. В Харьковской области спецназ Росгвардии ликвидировал склад с украинскими боеприпасами.