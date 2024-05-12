Появился первый список пострадавших при обрушении дома в Белгороде | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 14:05 Появился первый список пострадавших при обрушении дома в Белгороде Telegram-канал «112» показал список пострадавших при обрушении дома в Белгороде РИА «Новости»

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Появился предварительный список пострадавших при обрушении подъезда жилого дома на улице Щорса в Белгороде утром 12 мая. Данные опубликовал Telegram-канал «112».

Среди получивших травмы — мужчины 1947, 1969, 1996 года рождения и женщины, родившиеся в 1936, 1970, 1981 годах.

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Подъезд высотки обрушился с десятого по первый этаж в результате попадания осколков украинской ракеты. В результате повторного обрушения пострадали три спасателя, которые разбирали завалы.

По последним данным, из-под завалов спасли 16 человек. Число пострадавших при ЧП увеличилось до 20. На месте происшествия находятся власти Белгорода.

Ранее и.о. главы Минздрава Михаил Мурашко направил дополнительные бригады скорой помощи в Белгород.