Мурашко направил бригады медиков в Белгород | 360°

12 мая 2024, 13:10
Мурашко направил бригады медиков в Белгород
Мурашко направил бригады медиков в Белгород после массированного обстрела
Исполняющий обязанности министра здравоохранения России Михаил Мурашко направил бригады медиков в Белгород для оказания помощи пострадавшим при обрушении дома. Об этом РИА «Новости» сообщил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.
«Михаил Мурашко поручил направить медиков из федеральных центров и Москвы в Белгород для помощи пострадавшим при обрушении подъезда жилого дома», — сказал он.
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Кузнецов отметил, что в Белгород прибудут нейрохирурги, торакальные хирурги, травматологи, анестезиологи-реаниматологи и специалисты медицины катастроф.
Многоэтажный дом на улице Щорса частично обрушился после попадания снаряда украинских боевиков. По информации Минобороны, речь идет о тактической ракете «Точка-У».
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков призвал местных жителей не создавать толпу у разрушенной многоэтажки.
Минздрав
Обрушение подъезда многоэтажки в Белгороде из-за удара ВСУ
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