Появилось видео удара дроном по технике ВСУ в Курской области

В Курской области бойцы российского отряда «Аида» при помощи дрона уничтожили машину Вооруженных сил Украины. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал в своем Telegram-канале видео операции.

«Отряд „Аида“ из спецназа „Ахмат“ продолжает бить врага и уничтожать его технику на Суджинском направлении Курской области. Получается внушительно. Посмотрите и оцените работу парней», — сказал он.

На ролике, снятом с дрона, по дороге ехала украинская машина с опознавательным знаком операции ВСУ на корпусе. Беспилотник атаковал ее. Продолжение видео снял другой БПЛА. В объектив попала догоравшая техника.

За последние сутки, по подсчетам Минобороны России, украинская армия потеряла в Курской области около 400 военнослужащих и 29 единиц бронетехники. Общие потери ВСУ в этой операции превысили шесть тысяч человек.