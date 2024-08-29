Захарова объяснила молчание Запада об атаке ВСУ на Курскую область
Захарова: Запад молчит о Курской области, чтобы не стать спонсором терроризма
Страны Запада уходят от ответа на вопросы журналистов о нападении украинских боевиков на Курскую область, чтобы не признавать себя спонсором терроризма. Об этом в интервью ведущей 360.ru Екатерине Малашенко заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.
Она пояснила, что никакого признания от спонсоров украинских властей можно не ждать. Они прекрасно понимают, что многолетнее финансирование боевиков сделало их прямыми соучастниками. При этом они не стесняются делать скандальные заявления в адрес России.
«Посмотрите, что позволяют говорить главы прибалтийских государств или их министры. Официальные лица как только нас не обзывают. Докатились до по-настоящему нацистских терминов. Единственное, что они пытаются сдать вид, что не причастны к созданию террористического монстра и прямому потаканию терактов», — заявила Захарова.
Дипломат добавила, что такое поведение длится уже много лет. Она напомнила, как на Западе поддерживали проукраинских активистов, которые взрывали линии электропередачи, оставляя Крым без света, как носили на руках осужденного за терроризм украинца Олега Сенцова, называя его режиссером.
«Если бы Запад что-то не устраивало, или они действительно хотели бы сыграть на полутонах, они хотя бы один раз осудили то, что происходит», — пояснила она.
Представитель МИД добавила, что вместо этого американские структуры либо молчат, либо полностью отрицают свое участие, несмотря на то что продолжают отправлять деньги, вооружение, данные спутников разведки и собственных инструкторов.
Когда их просят прокомментировать, они отмалчиваются. Потому что они понимают, что тогда их риторика войдет в диссонанс с обвинением других стран в спонсировании терроризма. Потому что когда режим неугодный Западу, они бесконечно обвиняют его в якобы спонсировании терроризма
Мария Захарова
Официальный представитель МИД России
Захарова добавила, что если посмотреть на ситуацию в Курской области, где видно, как боевики киевского режима совершают теракт против мирного населения, при этом получая полную поддержку от США и Великобритании, то это и есть то самое спонсирование терроризма исходя из законодательства западных стран. Но сами они стараются от этого дистанцироваться, хотя всем уже давно все ясно.