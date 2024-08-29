Захарова объяснила молчание Запада об атаке ВСУ на Курскую область

Страны Запада уходят от ответа на вопросы журналистов о нападении украинских боевиков на Курскую область, чтобы не признавать себя спонсором терроризма. Об этом в интервью ведущей 360.ru Екатерине Малашенко заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она пояснила, что никакого признания от спонсоров украинских властей можно не ждать. Они прекрасно понимают, что многолетнее финансирование боевиков сделало их прямыми соучастниками. При этом они не стесняются делать скандальные заявления в адрес России.

«Посмотрите, что позволяют говорить главы прибалтийских государств или их министры. Официальные лица как только нас не обзывают. Докатились до по-настоящему нацистских терминов. Единственное, что они пытаются сдать вид, что не причастны к созданию террористического монстра и прямому потаканию терактов», — заявила Захарова.

Дипломат добавила, что такое поведение длится уже много лет. Она напомнила, как на Западе поддерживали проукраинских активистов, которые взрывали линии электропередачи, оставляя Крым без света, как носили на руках осужденного за терроризм украинца Олега Сенцова, называя его режиссером.

«Если бы Запад что-то не устраивало, или они действительно хотели бы сыграть на полутонах, они хотя бы один раз осудили то, что происходит», — пояснила она.