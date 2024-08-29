Потери ВСУ на Курском направлении за сутки составили более 400 военных

Минобороны: ВСУ за сутки в Курской области потеряли более 400 солдат

Вооруженные силы Украины за сутки на Курском направлении потеряли более 400 военнослужащих, а за все время боев — почти 7,5 тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Также российские военные уничтожили 29 единиц украинской бронетехники, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортер, артиллерийское орудие, установку РСЗО и 17 автомобилей, сообщили в ведомстве.

Подразделения группировки войск «Север» отразили на этом направлении четыре атаки штурмовых групп ВСУ, бои велись возле сел Коренево и Черкасское Поречное.

В Минобороны добавили, что пять солдат ВСУ в ходе атаки сдались в плен.

Ранее бойцы подразделений группировки войск «Север» отбили 11 атак штурмовых групп ВСУ и сорвали несколько попыток противника атаковать села в приграничье. Вооруженные силы Украины потеряли до 65 солдат.