Число уничтоженных боевиков ВСУ в Курской области превысило шесть тысяч

Минобороны: ВС России в курском приграничье уничтожили более 6 тыс. боевиков ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Подразделения ВС России за время боевых действий в приграничных районах Курской области уничтожили более 6600 военнослужащих противника, а также 73 танка, 34 боевые машины пехоты, 62 бронетранспортера и 432 боевых бронированных машины. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

В общий список уничтоженного оружия попали четыре американские РСЗО HIMARS и одна MLRS, также девять станций радиоэлектронной борьбы, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, радиолокационная станция ПВО и несколько машин.

Министерство обороны РФ отметило, что операция по уничтожению формирований Вооруженных сил Украины продолжится.

Ранее российские военные уничтожили реактивную систему залпового огня «Град» в Курской области, а также сбили в небе над регионом четыре украинские ракеты «Точка-У».

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