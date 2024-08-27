Подразделения ВС России за время боевых действий в приграничных районах Курской области уничтожили более 6600 военнослужащих противника, а также 73 танка, 34 боевые машины пехоты, 62 бронетранспортера и 432 боевых бронированных машины. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

В общий список уничтоженного оружия попали четыре американские РСЗО HIMARS и одна MLRS, также девять станций радиоэлектронной борьбы, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, радиолокационная станция ПВО и несколько машин.

Министерство обороны РФ отметило, что операция по уничтожению формирований Вооруженных сил Украины продолжится.

Ранее российские военные уничтожили реактивную систему залпового огня «Град» в Курской области, а также сбили в небе над регионом четыре украинские ракеты «Точка-У».