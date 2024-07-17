Появилось видео с вернувшимися из плена российскими военными

Депутат Госдумы Саралиев опубликовал кадры с вернувшимися в Россию пленными

В интернете появились кадры с вернувшимися из плена российскими военными. Их опубликовал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в Telegram-канале.

«Российские бойцы возвращаются домой», — подписал видео депутат.

Ранее стало известно, что Россия и Украина обменялись военнопленными в формате «95 на 95». Посредничество в миссии оказывали Объединенные Арабские Эмираты.

Теперь освобожденных доставят в Москву, где им предстоит реабилитация в медицинских учреждениях.

Предыдущий обмен состоялся 25 июня. Тогда обе стороны передали друг другу по 90 военнослужащих.

Ранее уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец анонсировал большой обмен с Россией военнопленными-женщинами.

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