Появилось видео с вернувшимися из плена российскими военными
Депутат Госдумы Саралиев опубликовал кадры с вернувшимися в Россию пленными
В интернете появились кадры с вернувшимися из плена российскими военными. Их опубликовал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в Telegram-канале.
«Российские бойцы возвращаются домой», — подписал видео депутат.
Ранее стало известно, что Россия и Украина обменялись военнопленными в формате «95 на 95». Посредничество в миссии оказывали Объединенные Арабские Эмираты.
Теперь освобожденных доставят в Москву, где им предстоит реабилитация в медицинских учреждениях.
Предыдущий обмен состоялся 25 июня. Тогда обе стороны передали друг другу по 90 военнослужащих.
Ранее уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец анонсировал большой обмен с Россией военнопленными-женщинами.