Почти 100 российских военнослужащих вернули из украинского плена
Минобороны: из украинского плена вернули 95 российских военнослужащих
Министерство обороны вернуло из украинского плена 95 российских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«С подконтрольной киевскому режиму территории в результате переговорного процесса возвратили 95 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность в плену», — заявили в ведомстве.
В Минобороны добавили, что взамен украинская сторона получила 95 боевиков ВСУ.
«Самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят освобожденных в Москву для реабилитации в медицинских учреждениях», — добавили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что посредническое участие гуманитарного характера при возвращении российских военнослужащих из плена оказали Объединенные Арабские Эмираты.
Утром в среду стало известно, что штурмовики группы войск «Север» зачистили позиции подразделения ВСУ и взяли в плен боевиков ВСУ, которые попытались укрыться.