Украина сообщила о планах «большого обмена» с Россией женщинами-военнопленными

Лубинец: Украина планирует провести с Россией обмен женщинами-военнопленными

Фото: РИА «Новости»

Украина планирует провести с Россией большой обмен военнопленных женщин. Об этом заявил уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец, его процитировало «Новое издание».

«Нам помогают Объединенные Арабские Эмираты. Мы можем сказать это публично», — сообщил Лубинец.

Официальных комментариев с российской стороны пока не поступало.

Ранее российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к украинскому коллеге с просьбой проверить сведения об убийстве солдатами ВСУ российского военнопленного. Раненый российский боец в плену попросил медицинской помощи, а его расстреляли в голову и живот.

«Порвать связь с реальностью». Эскалация на границе с Белоруссией может погубить Зеленского

Профессиональная разлучница? Почему весь мир ополчился на Решетову

«Наши наступают». Контратаки ВСУ не принесли никакого результата

The Beatles закончили рок-н-ролл — 60 лет назад

Били и жгли каленым железом. Садисты в Уфе открыли «медресе» для издевательств

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте