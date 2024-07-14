Украина сообщила о планах «большого обмена» с Россией женщинами-военнопленными

Украина планирует провести с Россией большой обмен военнопленных женщин. Об этом заявил уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец, его процитировало «Новое издание».
«Нам помогают Объединенные Арабские Эмираты. Мы можем сказать это публично», — сообщил Лубинец.
Официальных комментариев с российской стороны пока не поступало.
Ранее российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к украинскому коллеге с просьбой проверить сведения об убийстве солдатами ВСУ российского военнопленного. Раненый российский боец в плену попросил медицинской помощи, а его расстреляли в голову и живот.