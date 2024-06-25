Россия и Украина обменялись пленными в формате «90 на 90»

С подконтрольной Украине территории на родину вернули 90 российских военных. Взамен украинской стороне передали 90 военнопленных ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале .

Как отметили в ведомстве, самолеты военно-транспортной авиации ВКС РФ доставят освобожденных российских бойцов в Москву. В столице они пройдут лечение и реабилитацию. Всем военным окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь.

«При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», — заявили в оборонном министерстве.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала список из 430 украинских военных, готовых вернуться домой. Она призвала своего украинского коллегу Дмитрия Лубинца оказать помощь в активизации обменных процессов.

В конце мая депутат Госдумы Шамсаил Саралиев опубликовал в своем Telegram-канале видео обмена военнопленными между РФ и Украиной. На кадрах видно улыбающихся бойцов ВС России. Они поблагодарили организаторов обмена за возможность вернуться домой.