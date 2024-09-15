Появилось видео с подземной военной базы ВС РФ в Херсонской области
Минобороны показало кадры из подземного тылового комплекса ВДВ под Херсоном
Российские десантники из группировки войск «Днепр» построили подземный тыловой комплекс в Херсонской области. Видео оттуда опубликовала пресс-служба Минобороны России.
«Построили и оборудовали уникальный подземный комплекс, включающий в себя все элементы всестороннего обеспечения, необходимые для восстановления бойцов», — уточнили в оборонном ведомстве.
На базе есть место для тренировок, учебные классы, кухня, оружейная комната, медпункт и другие помещения.
Ранее заместитель командира батальона по военно-политической работе с позывным Волшебник рассказал, что бойцы подразделений группировки войск «Днепр» будут проходить там ротацию. По его словам, военные, в частности, будут восстанавливаться на базе, работать с психологами, проходить боевое слаживание.
До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские боевики выпустили 280 артснарядов и минометных мин по населенным пунктам на левобережье Днепра.