Появилось видео с подземной военной базы ВС РФ в Херсонской области

«Построили и оборудовали уникальный подземный комплекс, включающий в себя все элементы всестороннего обеспечения, необходимые для восстановления бойцов», — уточнили в оборонном ведомстве.

На базе есть место для тренировок, учебные классы, кухня, оружейная комната, медпункт и другие помещения.

Ранее заместитель командира батальона по военно-политической работе с позывным Волшебник рассказал, что бойцы подразделений группировки войск «Днепр» будут проходить там ротацию. По его словам, военные, в частности, будут восстанавливаться на базе, работать с психологами, проходить боевое слаживание.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские боевики выпустили 280 артснарядов и минометных мин по населенным пунктам на левобережье Днепра.