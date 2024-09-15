ВСУ выпустили за неделю по левобережью Херсонщины около 280 артснарядов и мин

Сальдо: три человека погибли и 14 пострадали на левобережье Херсонщины за неделю

За неделю по населенным пунктам 15-километровой зоны левого берега Днепра в Херсонской области украинские боевики выпустили порядка 280 артиллейрийских снарядов и минометных мин. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Всех пострадавших госпитализировали, за их жизнь сейчас борются врачи.

Власти области и местная администрация, подчеркнул Сальдо, сделают все необходимое, чтобы помочь получившим ранения и поддержать семьи погибших. Специалисты заняты ликвидацией последствий терактов ВСУ.

На неделе украинские боевики обстреляли рынок в Новой Каховке. Глава региона отмечал, что пострадали восемь мирных жителей — шесть женщин и два мужчины. ВСУ ударили по населенному пункту более 10 раз.