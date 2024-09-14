Подземная военная база ВС РФ появилась в Херсонской области

Российская армия создала подземную военную базу для личного состава подразделений группировки войск «Днепр» в Херсонской области. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель командира батальона по военно-политической работе с позывным Волшебник.

По его словам, основное предназначение подземного комплекса заключается в восстановлении боеспособности подразделения, которое длительное время находилось на линии боевого соприкосновения. Фактически там происходит ротация.

Бойцы возвращаются на базу, с ними работают психологи, проходят занятия и боевое слаживание. Кроме того, личный состав доукомплектовывают вооружением, техникой и бойцами.

«После готовности подразделения, после того как оно отдохнуло, убывает на линию боевого соприкосновения для выполнения своих действий по предназначению», — объяснил Волшебник.

По его словам, база отлично замаскирована, противнику ее не обнаружить ни со спутников, ни с разведывательных дронов. Она находится на глубине восемь метров, причем высота потолка различается в зависимости от помещений.

На базе есть места для отдыха бойцов, учебные классы, оружейная комната, баня, кухня, душевая. В ближайшее время там освятят православный храм. Вместимость базы до 100 человек.

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