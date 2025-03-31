Появилось видео с победным танцем бойца ВС РФ, сбившего дрон ВСУ

Российский оператор переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) с позывным Дава исполнил победный танец, сбив разведывательный дрон ВСУ типа «летающее крыло». Ролик опубликовал военкор Александр Симонов в своем Telegram-канале .

«Наш воин с позывным Дава из батареи Днепра сбил разведывательное крыло хохлов, летающее над нашими передовыми позициями», — написал военкор.

На кадрах видно, как боец после уничтожения вражеской цели радостно вскрикнул и начал танцевать, не выпуская из рук ПЗРК. Как отметил Симонов, эмоции военного бесценны.

Ранее боец группировки «Север» с позывным Апостол спас на ротации сослуживцев, отбив головой дрон ВСУ. В тот момент он перевозил на квадроцикле троих военных.

До этого в феврале российский беспилотник сбил украинский беспилотник деревянной палкой. Прошлой зимой Минобороны России сообщало, что боец ВС РФ сбил веткой низко летящий FPV-дрон ВСУ и спас своих боевых товарищей.