Российский военный отбил дрон головой и спас жизнь сослуживцам
РИА «Новости»: боец Апостол отбил дрон головой и спас жизнь сослуживцам
Российский военный группировки «Север» с позывным Апостол спас сослуживцев во время ротации, отбив головой украинский беспилотник. Об этом сообщило РИА «Новости».
Перед этим их на открытой местности атаковали два других беспилотника, но промахнулись.
«А когда мы уже вышли с середины „открытки“, там довольно-таки далеко было до посадки и я увидел боковым зрением — с правой стороны вдоль посадки летел дрон», — рассказал боец.
Чтобы спастись, Апостол сделал резкий маневр на квадроцикле. Беспилотник ударился о его шлем, отлетел и взорвался в нескольких метрах от него. Бойцы, не останавливаясь, покинули опасное место.
Ранее в Госдуме наградили почетной грамотой жителя Подмосковья, который 11 марта во время массовой атаки беспилотников сбил один из них выстрелом из ружья.