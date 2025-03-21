Российский военный отбил дрон головой и спас жизнь сослуживцам

Российский военный группировки «Север» с позывным Апостол спас сослуживцев во время ротации, отбив головой украинский беспилотник. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Перед этим их на открытой местности атаковали два других беспилотника, но промахнулись.

«А когда мы уже вышли с середины „открытки“, там довольно-таки далеко было до посадки и я увидел боковым зрением — с правой стороны вдоль посадки летел дрон», — рассказал боец.

Чтобы спастись, Апостол сделал резкий маневр на квадроцикле. Беспилотник ударился о его шлем, отлетел и взорвался в нескольких метрах от него. Бойцы, не останавливаясь, покинули опасное место.

Ранее в Госдуме наградили почетной грамотой жителя Подмосковья, который 11 марта во время массовой атаки беспилотников сбил один из них выстрелом из ружья.