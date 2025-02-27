Российский дрон сбил беспилотник ВСУ обычной палкой

По словам авторов канала, им часто поступают подобные видео из Донбасса. Они указали на цикличность исторических процессов в военном деле, ведь последнее технологическое новшество смогли сбить обычной палкой. Получается, что дроны уязвимы перед самым дешевым средством обороны — палкой.

Ранее стало известно о подвиге российского военного, который палкой сбил низко летящий FPV-дрон ВСУ и спас своих сослуживцев. Другой военнослужащий с позывным Тунгус сбил дрон-камикадзе мешком с продуктами. Боец увидел застывший над ним БПЛА и спрятался в траве. Когда беспилотник подлетел поближе, Тунгус сбил его броском продуктового набора. Как выяснилось, дрон нес гранату от РПГ.