Военные медики, участвовавшие в операции «Поток» в Судже, приехали за мирными жителями и попали под обстрел. 360.ru показал видео атаки на группу эвакуации.

Медики приехали в Курскую область, чтобы вывезти мирных жителей в безопасное место. Во время эвакуации начался обстрел, и им пришлось срочно свернуть работу.

Работа в боевых условиях для них не в новинку. Эти же медики участвовали в операции «Поток», когда около 800 солдат проникли в оккупированную украинскими боевиками Суджу по магистральному газопроводу. Теперь они спасают гражданских на освобожденных территориях.

Ранее под обстрел кассетными боеприпасами в Курской области попала съемочная группа телеканала «Звезда» и французские журналисты. Военные Вооруженных сил Украины ударили дважды. Репортерам удалось укрыться, никто не пострадал.