Бойцы ВС России записали поздравление из трубы, по которой зашли в тыл ВСУ под Суджей

Российские военные поздравили женщин с 8 Марта прямо из газопровода, по которому зашли в тыл противника под Суджей в Курской области. Видео появилось в распоряжении 360.ru.

Поскольку операция проводилась в условиях полной секретности, бойцы никому не отправляли этот ролик в праздничную дату. И только теперь у них появилась возможность адресовать добрые слова представительницам прекрасного пола.

«Наши милые дамы, мы поздравляем вас с 8 Марта из трубы! Желаем вам всего лучшего, светлого, оставайтесь всегда такими же красивыми, как мы, и все у вас будет отлично! Мы любим вас», — сказали военнослужащие.

В переброске через газопровод приняли участие больше 800 бойцов, прошедших по трубе около 10 километров. По словам военного токсиколога Александра Эдигера, они проявили героизм, рискуя собой, поскольку подвергались воздействию испарений метана и углеводородов.