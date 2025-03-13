Журналисты попали под обстрел кассетными боеприпасами в Курской области

Работавшие в освобожденном курском селе Казачья Локня журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел кассетными боеприпасами со стороны украинских боевиков. Об этом редакция сообщила в своем Telegram-канале .

Корреспондент Антон Войтович сообщил, что украинские боевики использовали беспилотник для наведения удара.

«По нам первая кассета прилетела. Я упал на землю, потом вскочил, побежал в дом, мы укрылись в подвале. И вторая кассета прилетела — они промахнулись буквально на 50 метров», — заявил

Он подчеркнул, что вместе с ним на съемку приехали коллеги из Франции, которые успели забежать в дом. Никто из работавших на месте репортеров не пострадал.

По словам Войтовича, целью удара была точка эвакуации мирных жителей села.

В четверг, 12 марта, бывший глава Суджанского района Александр Богачев получил ранение, попав под обстрел украинских боевиков во время эвакуации жителей районного центра.

В беседе с журналистами он заявил, ранение опасности для жизни не представляет. Он добавил, что главным для него стал вывоз 54 человек из Суджи. В ближайшую пятницу Богачев пообещал вернуться в город для новой эвакуации.