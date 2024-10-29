Появилось новое видео с уничтоженными под Брянском диверсантами

ФСБ показала кадры с уничтожением ДРГ в Брянской области

Украинская группа диверсантов пыталась пробраться в Брянскую область. Атаку отразили, российские пограничники уничтожили четверых боевиков. Видео с места проведения операции показал Центр общественных связей ФСБ показал

На запись попали тела ликвидированных, иностранное оружие, снаряжение и средства связи, а также личные вещи боевиков. У группы диверсантов обнаружили флаг Канады, молитвенник на польском языке и блокнот с записями на английском языке о тактической подготовке.

Ликвидированные участники диверсионно-разведывательной группы были иностранными наемниками. Попытку прорыва они предприняли в окрестностях населенного пункта Манев, расположенного в Климовском районе.

Четверых боевиков ликвидировали на месте. По отступающим нанесли ракетно-артиллерийский удар.

Ранее ВСУ попытались прорвать российский тыл в Курской области. Российские войска уничтожили украинские ДРГ у курских сел Волфино и Теткино.