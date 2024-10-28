Четверых диверсантов уничтожили на границе Брянской области

В Брянскую область попыталась пробиться украинская ДРГ. Атаку отразили. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, пограничники уничтожили четырех диверсантов.

«Остатки отступающей группы поражены ракетно-артиллерийским ударом и понесли потери», — отметили в пресс-службе.

У боевиков нашли иностранное оружие, снаряжение, средства коммуникации, а также личные вещи, которые указывали на их связь с другими государствами. Среди них — флаг Канады, молитвенник на польском языке и блокнот с заметками на английском языке о тактической подготовке.

На теле одного из убитых была татуировка, указывающая на его принадлежность ко второму батальону 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск Соединенных Штатов.

Ранее украинская диверсионно-разведывательная группа безуспешно пыталась прорваться на территорию Курской области. Спецназ Росгвардии заметил боевиков с воздуха и уничтожил их с помощью FPV-дрона. До этого другую ДРГ разгромили бойцы 810-й морской пехоты Черноморского флота.