Российские военные пресекли попытку ВСУ прорваться к курским селам Волфино и Теткино, сообщил Telegram-канал Mash . По его информации, ВС России продолжили освобождать территорию Курской области и зачистили от захватчиков еще 2,5 квадратных километра.

По информации Mash, российские военные продвинулись на 2,5 квадратных километра в сторону Суджи.

«Украинская ДРГ в составе 20 человек на американских бронеавтомобилях International MaxxPro дважды попыталась зайти в тыл нашим в Глушковском районе — через села Волфино и Теткино. Они были вооружены винтовками Bren-2», — сообщили авторы статьи и отметили, что попытки прорыва пресекли, и ВС России затрофеили западные винтовки, гранатометы и пулемет.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к продолжению борьбы в зоне СВО. Он добавил, что победа будет за РФ.