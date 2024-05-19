Славянский НПЗ временно прекратил работу после атаки БПЛА | 360°

Спецоперация 19 мая 2024, 11:16 Славянский НПЗ временно прекратил работу после атаки БПЛА НПЗ в Славянске-на-Кубани временно приостановил работу из-за падения дронов

Читать 360 в

Украинские беспилотники упали на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани. После этого работу предприятия временно остановили, сообщил «Интерфаксу» директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев.

По его словам, НПЗ занимается подсчетом ущерба от атаки БПЛА. На место прибыли представители силовых ведомств.

Реклама

«Прилеты были. Завод сейчас остановлен», — подчеркнул Труднев.

Он добавил, что пока неизвестно, когда НПЗ сможет снова заработать в прежнем режиме.

Шесть беспилотников упали на территории предприятия в ночь на 19 мая, заявил глава Славянского района Краснодарского края Роман Синяговский. Еще два взрыва прозвучали около кладбища и в одном из хуторов. Синяговский отмечал, что в результате атаки БПЛА никто не пострадал, обошлось без разрушений.

Всего по территории края пытались ударить 57 дронов. В ту же ночь системы ПВО нейтрализовали над территорией Крыма девять ракет ATACMS.