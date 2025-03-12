Десантники подняли российский флаг в центре Суджи

Десантники водрузили российский флаг в центре города Суджа в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер» .

«Северяне сломили упорное сопротивление противника и выбили его центральных районов Суджи. В настоящее время продолжается зачистка населенного пункта. Во многих подвалах все еще остались оккупанты, однако их судьба давно предрешена и никакой роли они не сыграют — Суджа освобождена!» — отметили авторы канала.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отмечал, что подразделения ВСУ спешно покидают Курскую область словно «ошпаренные». По его словам, попытки оставить российский регион для Вооруженных сил Украины обернулись огромными потерями.

Два дня назад командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщал, что все лесопосадки и населенные пункты около Суджи перешли под контроль ВС России.