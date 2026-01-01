В Херсонской области при атаке БПЛА погибли 24 человека

Сальдо: в Херсонской области три БПЛА ударили по гостинице, погибли 24 человека

Украинские беспилотники атаковали гостиницу в Херсонской области, погибли 24 человека и более 50 пострадали. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.

По его словам, ВСУ целенаправленно нанесли удар по месту в Хорлах, где мирные жители встречали Новый год.

«По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли. Цифры уточняются, погиб ребенок», — написал он.

Сальдо заявил, что один из беспилотников был с зажигательной смесью. ВСУ ударили практически под бой курантов после работы дрона-разведчика.

«Из-за мощнейшего пожара не удалось спасти больше людей. Пожар ликвидировали только под утро. Врачи борются за жизни пострадавших. Херсонщина скорбит вместе с семьями погибших», — добавил глава региона.

Ранее частные дома пострадали при атаке БПЛА на Краснодарский край.