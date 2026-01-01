Украину ждет суровое возмездие за атаку на кафе в Херсонской области, где погибли больше 20 человек. Об этом в Telegram-канале заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Узнаю небрата Колю. Они не просто военные преступники, они садисты, достойные своих духовных отцов — гестаповцев», — написала она.

Симоньян добавила, что причастных к атаке выловят, зачистят и выпотрошат.

«На этот раз ни в какой Аргентине отсидеться до старости не получится. Нет уже в мире таких аргентин», — заключила журналистка.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо утром 1 января сообщил об атаке дронов ВСУ на кафе в населенном пункте Хорлы на берегу Черного моря, где люди праздновали Новый год. По его словам, погибли 24 человека, среди них один ребенок, пострадали еще 50 отдыхающих. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте.