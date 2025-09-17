Герасимов заявил, что ВС РФ наступают практически на всех направлениях СВО
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что российская армия ведет наступательные действия практически на всех направлениях спецоперации. Об этом сообщило Минобороны России.
«Наши войска в зоне специальной военной операции наступают практически на всех направлениях», — привело ведомство слова Герасимова.
Он посетил зону проведения СВО, где проверил выполнение боевых задач соединениями и частями группировки войск «Центр», действующими на Красноармейском направлении.
Герасимов также сообщил, что группировка «Запад» развивает наступление в Купянске, войска вошли в Плещеевку и ведут бои под Константиновкой, «Восток» наступает в Днепропетровской и Запорожской областях.
По его словам, наиболее ожесточенные бои идут на красноармейском направлении, близится завершение освобождения Кировска, штурмовые подразделения «Юга» продвигаются в Северске, а ВСУ выбиты из Серебрянского лесничества. Продолжается уничтожение противника южнее Клебан-Быкского водохранилища.