Российские военные взяли под контроль 2 километра админграницы ЛНР

Вооруженные силы России при продвижении в направлении Ямполя в ДНР взяли под полный контроль два километра административной границы Луганской Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Под полный контроль ВС России перешел участок административной границы соседней ЛНР протяженностью более двух километров», — отметил специалист.

Он уточнил, что под контролем украинской армии остаются еще два участка территорий Луганской Народной Республики в районах населенных пунктов Новогригоровка и Петровское. Небольшой участок в Серебрянском лесничестве остается в серой зоне.

Ранее бойцы группировки войск «Восток» взяли под контроль Новопетровское в Днепропетровской области.