Бойцы группировки «Восток» с помощью дронов-разведчиков выявляли укрепленные точки националистов и уничтожали их высокоточными снарядами. Всего в Богатыре ВСУ лишились около батальона личного состава.
Ранее под контроль ВС России также перешел поселок Александрополь в ДНР, его заняли военнослужащие «Центра». Военный аналитик Андрей Марочко заявлял, что контроль над населенным пунктом откроет перед российской армией новые просторы для продвижения в сторону Часова Яра, имеющего большое стратегическое значение.
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