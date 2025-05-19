Бойцы установили в населенном пункте 13 российских флагов в разных точках Богатыря. Село оставалось последним серьезным укрепленным районом украинских боевиков на юге республике, на границе с Днепропетровской областью.

Бойцы группировки «Восток» с помощью дронов-разведчиков выявляли укрепленные точки националистов и уничтожали их высокоточными снарядами. Всего в Богатыре ВСУ лишились около батальона личного состава.

Ранее под контроль ВС России также перешел поселок Александрополь в ДНР, его заняли военнослужащие «Центра». Военный аналитик Андрей Марочко заявлял, что контроль над населенным пунктом откроет перед российской армией новые просторы для продвижения в сторону Часова Яра, имеющего большое стратегическое значение.