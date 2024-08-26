Появились первые кадры из квартиры, разрушенной при атаке БПЛА в Саратове

Shot опубликовал кадры из разрушенной дроном ВСУ квартиры в Саратове

Украинские военные нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по многоэтажному дому на Предмостовой площади в Саратове. Telegram-канал Shot опубликовал кадры последствий атаки националистов.

На видео можно заметить, что взрывная волна вынесли двери некоторых квартир прямо в подъезд. Одна из квартир оказалась полностью разрушена, обломки дрона выбили панорамные окна, засыпали мебель и пол.

По данным источника, в разрушенной квартире проживала 40-летняя женщина, которую в тяжелом состоянии доставили в медучреждение.

Удар дрона пришелся точно в середину жилого здания. Судя по видео и снимкам, в результате взрыва пострадали как минимум квартиры на трех этажах. У них снесло внешние стены и остекление, вместо квартир снаружи видны лишь зияющие дыры.

Ранее момент удара дрона по многоэтажке Саратова сняли на видео.

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