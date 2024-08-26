Женщина в Саратове получила тяжелое ранение после атаки БПЛА

Бусаргин: в результате атаки БПЛА на Саратов тяжело ранена женщина, поврежден ЖК

Фото: РИА «Новости»

В Саратове после атаки украинских беспилотников госпитализировали женщину в тяжелом состоянии. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Роман Бусаргин
Фото: Роман Бусаргин/Telegram
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Роман Бусаргин
Фото: Роман Бусаргин/Telegram
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«Жилой комплекс на Предмостовой площади частично поврежден в результате атаки беспилотников. Есть пострадавшие, к сожалению. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи. Остальным оказали помощь на месте. В усиленном режиме работают оперативные  и экстренные службы», — написал он.

Бусаргин подчеркнул, что после пострадавшие получат помощь от властей. После проверок дома жители в сопровождении спасателей смогут подняться в жилье за документами и всем необходимым.

«Профильным структурам поручили обследовать конструкции здания для оценки ущерба. Жильцам из пострадавших квартир предоставят место для проживания, компенсации для них просчитают в кратчайшие сроки», — отметил губернатор.

Ранее стало известно, что обломки украинских сбитых дронов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе.

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