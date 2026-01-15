Появились новые детали о погибших при теракте в Хорлах

Сальдо: среди погибших при ударе ВСУ по Хорлам 16 женщин и двое детей

Среди погибших в Хорлах после атаки украинских беспилотников оказалось 16 женщин и двое детей. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«Уже установили, что погибли шесть мужчин, 16 женщин и два ребенка», — сказал он.

Сальдо отметил, что специалисты продолжают работу по определению личностей жертв. Всего в результате теракта погибли 29 человек.

ВСУ атаковали кафе в Хорлах на побережье Черного моря в ночь на 1 января, мирные жители отмечали там Новый год. Пострадали как минимум 60 человек, Следственный комитет завел уголовное дело о теракте.

Выжившие рассказали, как покидали здание кафе по битому стеклу. В помещении в тот момент громко играла музыка, поэтому отдыхающие не услышали взрыв первого беспилотника. Женщины и дети подверглись удару средств поражения, достаточных для уничтожения военного бункера, объяснял Сальдо.