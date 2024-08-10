Срочники отразили атаку целой бригады ВСУ под Курском
Депутат Госдумы Гурулев: в Курской области солдаты-срочники отбили атаку ВСУ
Солдатам, проходящим срочную службу в ВС РФ, удалось отразить атаку украинских боевиков под Курском. Об этом в интервью «Соловьев LIVE» на RuTube сообщил депутат Госдумы Андрей Гурулев.
Он уточнил, что в этом конфликте срочники проявили себя с лучшей стороны, отразив нападение целой бригады ВСУ. При этом ни одного бойца не потеряли.
Парламентарий отметил, что на границе с Украиной необходимо присутствие срочников. Он напомнил, что солдаты срочной службы принимали участие в вооруженных конфликтах в Афганистане и Чечне.
Ранее ракетчики разнесли командный пункт украинских боевиков в приграничном районе Курской области. ВСУ лишились 15 командиров.