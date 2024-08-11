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Times: Зеленский не спасет Киев от поражения атакой на Курскую область

Алексей Смирнов
Фото: Алексей Смирнов/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский попыткой атаки на территорию Курской области пытается спасти свою страну от неминуемого поражения на поле боя. Об этом в материале для Times написал журналист Майкл Кларк.

По его словам, киевский режим готов жертвовать ценной техникой и живой силой, чтобы лишь попытаться оказать какое-то сопротивление.

«Но критики Зеленского могут сказать ему, что это напрасно уничтоженная техника и впустую потраченные жизни солдат, которые пригодились бы в Донбассе, на юге страны. Зеленский совершил стратегическое военное решение в привычном стиле — рискованное и самонадеянное», — написал Кларк.

Утром 6 августа украинские боевики проникли на территорию Курской области. Как докладывал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов президенту страны, военные остановили продвижение противника.

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