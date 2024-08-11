Times: Зеленский не спасет Киев от поражения атакой на Курскую область

Президент Украины Владимир Зеленский попыткой атаки на территорию Курской области пытается спасти свою страну от неминуемого поражения на поле боя. Об этом в материале для Times написал журналист Майкл Кларк.

По его словам, киевский режим готов жертвовать ценной техникой и живой силой, чтобы лишь попытаться оказать какое-то сопротивление.

«Но критики Зеленского могут сказать ему, что это напрасно уничтоженная техника и впустую потраченные жизни солдат, которые пригодились бы в Донбассе, на юге страны. Зеленский совершил стратегическое военное решение в привычном стиле — рискованное и самонадеянное», — написал Кларк.

Утром 6 августа украинские боевики проникли на территорию Курской области. Как докладывал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов президенту страны, военные остановили продвижение противника.