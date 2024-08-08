Shot: 15 бойцов ВСУ сдались в плен в Курской области 8 августа

Российская группировка «Север» и пограничники ФСБ ликвидировали порядка 60 украинских боевиков ВСУ в Кореневском районе. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, в плен сдались 15 военных ВСУ. Российские войска и пограничники при поддержке артиллерии и авиации провели контрпрорыв, добавили журналисты.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов назвал рейды ВСУ в Курскую область террористическим актом. Он напомнил, что украинские боевики использовали американское оружие и технику, чтобы атаковать гражданские объекты: школы, больницы, машины скорой помощи и жилые дома.

Дипломат обратился к руководству США и призвал их «одернуть» неонацистов, сообщил RT.