Появились кадры последствий украинского обстрела Луганска

Луганск могли атаковать американскими ракетами ATACMS. Обрушился подъезд жилого дома. Пострадали не менее 22 человек, в том числе два ребенка. Глава ЛНР Леонид Пасечник показал в своем Telegram-канале последствия ударов.

«Украинские националисты днем нанесли массированный удар по гражданским объектам Луганска. Враг выпустил по городу не менее шести ракет, предварительно ATACMS», — заявил он.

По информации Пасечника, наибольшее количество ракет сбили силы ПВО, однако остальные попали по жилой инфраструктуре. Он подтвердил, что пострадали 22 человека, в том числе дети 16 и восьми лет. В одном из домов обрушился подъезд, спасатели занялись эвакуацией людей из-под завалов. Глава региона заявил, что взял ситуацию под личный контроль.

Серия взрывов прогремела в Луганске незадолго до полудня. Пострадали не менее 10 домов и магазинов. В некоторых районах пропала мобильная связь.