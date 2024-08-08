США потребуют у ВСУ доклад о целях вылазки в Курскую область

Белый дом: США узнают у ВСУ больше о целях вылазки в Курскую область

США намерены узнать у ВСУ больше о целях операции в Курской области, а также поддерживают их действия. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ее слова передало РИА «Новости» .

«Мы собираемся связаться с украинскими военными, чтобы узнать больше об их целях. Что касается подробностей, я бы направила вас к украинцам, чтобы они говорили об их собственных военных операциях», — сказала она.

По словам Жан-Пьер, США поддерживает решение Украины, которая якобы действует в целях самообороны. Кроме того, пресс-секретарь Белого дома не стала признавать, что американской стороне было заранее известно об украинских планах.

Как отмечал представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, Америка в контакте с Украиной по поводу вылазки ВСУ в Курскую область. Штаты считают действия ВСУ суверенным решением местных властей.

Ранее командир «Ахмата» Апти Алаудинов заявил, что один из его отрядов спецназа уже прибыл в Курскую область. По словам военного, «ничего критического не произошло». Однако ВСУ пытаются продвигаться в приграничных районах региона и наращивают все свои силы.