Появилась подробная карта бункеров Зеленского

На Украине функционируют шесть групп бункеров для первых лиц. Только часть из них расположены в Киеве. Карту укрытий показал aif.ru .

В столице Украины создана сеть бомбоубежищ. Подвал под офисом президента на Банковой улице оборудован электричеством, канализацией и лифтами. Специалисты и бывшие нардепы Верховной рады рассказали также о существовании укреплений под зданиями правительства, бывшего завода «Арсенал» и тайника НКВД.

Президент Украины Владимир Зеленский и его приближенные смогут воспользоваться знаменитым бункером «Вервольф» (Werwolf) у поселка городского типа Стрижавка в восьми километрах от Винницы. Это одна из ставок Адольфа Гитлера в годы Второй мировой войны.

Во Львове находится объект «Абрикос». Убежище на полсотни комнат оборудовано в бывшем узле связи Прикарпатского военного округа. Еще один бункер этого соединения находится в горах на западе Украины.

Укрепленный скальный бункер расположен в горах возле Делягина на базе бывшего советского секретного объекта «Ивано-Франковск-16» в одноименной области Украины. В Закарпатье находятся система подземных укреплений времен Второй мировой войны «Линия Арпада» протяженностью до 700 километров с огромным убежищем в селе Верхние Гробовницы и бункеры около резиденции президента.

Ранее Зеленский рассказал журналистам, как два года провел в бункере в правительственном квартале Киева, несмотря на уговоры американского руководства бежать из страны. Он снял на видео обстановку в укрытии.