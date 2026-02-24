Зеленский рассказал, как Байден уговаривал его бежать с Украины в первые дни СВО

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что бывший президент США Джо Байден сразу после начала спецоперации призвал его покинуть Украину и предлагал помощь в эвакуации. Об этом он рассказал на видео, снятом в бункере.

«Я здесь разговаривал с президентом Байденом и услышал: „Владимир, есть угроза, тебе срочно нужно покинуть Украину“», — сообщил глава киевского режима.

На кадрах видны таблички с секторами правительственных учреждений.

Ранее экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждал, что в первые дни СВО Зеленский прятался в бункере и «истерил от страха». По данным генерал-майора Сергея Липового, у украинского лидера несколько убежищ, в том числе в Карпатах — чтобы в критический момент было проще сбежать в Европу.

Сам Зеленский неоднократно отрицал панические настроения и подчеркивал, что остался в Киеве даже после 10 покушений за последние четыре года.