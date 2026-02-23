Зеленский сообщил, что первые два года СВО прятался в бункере в Киеве

С начала спецоперации в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский ни разу не посещал магазины и почти не виделся с семьей. Первые два года он провел в бункере в правительственном квартале Киева, опасаясь бомбардировок и покушения. Глава киевского режима сообщил об этом в интервью AFP .

«До конфликта я очень любил бегать на свежем воздухе. Сейчас я не бегаю. <…> Я жил два года в бункере», — рассказал Зеленский.

Чтобы не набрать вес, президент устраивал себе небольшие тренировки, иногда силовые. По его мнению, для поддержания формы достаточно 25-30 минут упражнений.

Он признался, что далеко не каждый день виделся с женой и двумя детьми. Зеленский убежден, что матери и бабушки лучше справляются с воспитанием, чем отцы. Президент рассказал также, что за последние четыре года ни разу не был в магазинах и кафе. Теперь большую часть времени он проводит в резиденции.

Ранее в интернете появился компромат на Зеленского. Его доверенные лица купили особняк скандально известного рэпера Пи Дидди.