Бункер Зеленского показали на видео

В подписи к видео он указал, что это именно тот спецобъект, в котором он жил в первые два года боевых действий. На видео демонстрировали помещения бункера и часть внутренней инфраструктуры, в том числе рабочие зоны и проходы.

Ранее президент Украины прокомментировал сообщения о намерении американского лидера Дональда Трампа завершить конфликт к 4 июля. Он отметил, что впервые слышит о таком решении. Но если президент Соединенных штатов действительно так сказал, то он идею только поддержит.