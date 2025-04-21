Тактика ведения переговоров с Россией. Почему это все больше напоминает взятие на слабо

Пасхальное прекращение огня закончилось. Его соблюдала только Россия: ВСУ нанесли ряд ударов, с некоторых участков фронта бойцы сообщали о массированных обстрелах. Однако в ночь на Пасху Владимир Зеленский предлагал продлить режим «перемирия» на тридцать дней. Западная пресса тут же раструбила: Москва отказывается от долгосрочной передышки. Дальше пошла череда комментариев от экспертов, которые с умным видом объясняли, что Россия «не хочет мира». Смотрите, мол, ей предложили сложить оружие, а она отказалась — значит, не хочет. Все это взятие на слабо страшно надоело даже нам, обывателям.

Блеф при открытых картах Россия достаточно внятно еще в 2022 году сказала, чего хочет: внеблокового статуса Украины, ее частичного разоружения, денацификации и признания русских территорий с русскоязычным населением, которые давно отвоеваны у Украины и живут одной жизнью с Россией. Я бы от себя добавила, что хотим Одессу, Николаев, Харьков, но поскольку не воюю, то промолчу. Все ведь им объяснили. Военные действия — легитимный политический инструмент разрешения конфликтов. Его используют, когда все другие меры стороны исчерпали. Захватнические классические войны остались в прошлом после Второй мировой. Сегодня из громких примеров мы знаем только одну захватническую войну — у Израиля. А у нас идет политическое разрешение споров. С какой бы стати мы внезапно его остановили, если преимущество на нашей стороне?

От призыва Зеленского к России остановить огонь, если мы «действительно хотим мира», потянуло знакомой трамповской риторикой. Ведь именно Трамп принес в международную политику этот новый подход в разговоре с нами: если хотите, чтобы мы считали вас хорошими, сдавайтесь. Предлагают конкретно это. У американцев же есть выражение poker face — «нечитаемое» лицо с нейтральными эмоциями у игрока в покер, по которому нельзя понять, какие у него на руках карты.

Мне кажется, президент США попробовал блефовать с покерфейсом. Но есть нюанс: карты-то открыты. Мы знаем, что преимущество на нашей стороне. У России перешедшая благополучно на военные рельсы экономика, ресурсы, перевес на фронте и более 150 миллионов человек населения, которое достаточно единодушно поддерживает свою армию. Что за карты на руках у украинцев? Население разбегается, националистически настроенная часть граждан не считает восток Украины своей землей. Бедность, долги, мобилизация, массовое проституирование женщин. Что на руках у европейцев? Спад промышленности, изрядно опустошенные оружейные склады, инфляция в сфере ЖКХ, невротизированное население, которое не собирается воевать за Украину, и несколько воинственных лидеров, которые в условиях парламентской демократии не имеют реальных полномочий. А самый решительный противник России, готовый отправлять войска на Украину, — Эммануэль Макрон, догуливающий свой второй срок.

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Что у американцев? Раскол страны по вопросам оценки личности президента. Сложное положение дел в образовании: в США крайне высокий уровень неграмотности, дорогое высшее образование, ранний возраст выхода на работу. Тяжелая борьба с миграцией. Ситуация с мигрантами как у нас, только население стран — доноров нелегальной миграции там выше в десять раз, чем население Средней Азии и Азербайджана, откуда едут к нам. И, главное, полное отсутствие у американцев желания воевать за Украину. Как называется покерфейс с открытыми плохими картами? Мне кажется, что это глупость.

Фото: Omar MartÃ�nez/dpa / www.globallookpress.com

Я когда-то была в Варшаве, в рабочем районе Прага — единственном, который сохранился после войны. Гуляла, смотрела. Вдруг ко мне подошел пьянчужка. У нас такие исчезли в 90-е, а в Польше оставались и в конце 2010-х. Этакий мелкий шпаненок на пенсии. За неимением других прохожих подходит ко мне с известным и в России номером. Говорит: «Kup pani cegłę». По-нашему: «Купи кирпич». Слышали, да? Изысканный гоп-стоп. Вот только у пьяницы того в руке вместо кирпича была коробка из-под сока. И он рассчитывал, что я в сумерках испугаюсь.

Это и есть покерфейс с открытыми картами. Покер на безумном чаепитии у Шляпника. Когда скверные карты держишь рубашкой к себе, а лицом играешь на флеш-рояль.

Поняли наконец? Карты у оппонента скверные, а понты остались. Трамп привнес в украинский вопрос примитивную тактику — наскакивать на Россию со взятием на слабо: «А слабо остановить огонь, если вы действительно хотите мира?» Что значит — действительно? Вам же сказали, чего хотим. Три года с лишним воевать, чтобы потом поддаться на понт? На слабо? Он это «на слабо» начал еще до своего избрания. Когда Трамп делал одно за другим заявления о том, что он хочет мира, а Россия не соглашается на безоговорочную остановку огня, следовательно, не хочет мира, это и были попытки взять на слабо. «Докажите, что вы хотите мира». И голосить, голосить без умолку, чтобы в шуме затерялось главное: Россия давно сказала, чего она хочет.

Фото: IMAGO/AdMedia/Starface / www.globallookpress.com

Я, если честно, очень боялась, что наша власть купится на такую тактику. Что мы возьмемся усиленно доказывать, что хотим мира, а они будут довооружать Украину, перегруппировывать войска. И я рада, что Кремль на это не пошел. Россияне воюют не за шанс доказать Трампу, что они хотят мира, — у нас свои интересы. Временами кажется, что американский президент наконец понял: страны воюют четвертый год, пролитую кровь просто так не перешагнуть, а у России и впрямь свои жизненно важные интересы. На понт и на слабо взять не получилось — он начал терять к нам интерес и даже угрожает «выйти из мирных переговоров». Как будто для нас это что-то страшное.

Я думаю, в России спят и видят, чтобы Америка вышла из украинского вопроса вообще. Чтобы ее не было в наших отношениях. Ни ее денег, ни ее оружия. Потому что выглядит все это жутко некрасиво: у нас конфликт с соседом, а переговоры мы ведем со страной через океан от линии фронта. Там же решают, как украинцам воевать, чем и сколь долго.

Докажите-ка сами! Но раз устранить американцев не получается, хорошо бы их спросить: сами-то хотят мира? Пусть докажут. Пока у них слова расходятся с делом. С одной стороны, твердят о перемирии, с другой — продолжают вооружать Украину. Трамп объявил, что заключение мирного соглашения возможно уже через неделю. И тут же читаем, что американский сенатор-республиканец Фитцпатрик едет на передовую и подписывает снаряд ВСУ, который летит в нашу сторону. Эксперты американские тем временем вообще прогнозируют выход США из переговоров. Господа-партнеры так часто меняют мнение, что пора бы им самим объясниться, чего они хотят. Вернее, все уже поняли, что они хотят побольше денег и чтобы Россия вела себя потише. Непонятно только, какие у нас основания верить США. Никаких не осталось. Хорошо бы эти джентльмены оставили свои попытки брать нас на понт и уделили внимание другому важному вопросу: Москва вообще с какой стати должна им верить? Какие получит от Вашингтона гарантии? С Киевом хотя бы можно подписать международно признаваемые соглашения. И там есть вместо Зеленского, кто легитимен и может их подписывать. Что мы будем подписывать со Штатами? Кто это будет гарантировать?

Фото: IMAGO/Andreas Stroh / www.globallookpress.com

В условиях, когда Дональд Трамп мечется, словно хмельной заяц, договоренности мало что значат. Остановим боевые действия, чтобы нас снова обманули? Американцам хватит ходить с покерфейсом и показывать нам вместо кирпича пустую коробку. Пусть лучше убедят Россию, что с ними вообще есть смысл разговаривать. Я пока, как гражданин своей страны, не понимаю, зачем продолжать эти разговоры.