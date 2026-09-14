Погибшие в Нижнекамске из-за удара БПЛА девушки ехали в автомобиле

Беспилотник 13 сентября атаковал в Нижнекамске автомобиль, который остановился на перекрестке. В результате погибли две молодые девушки, находившиеся в салоне, заявил на совещании в мэрии глава Нижнекамска Радмир Беляев. Его процитировало РИА «Новости» .

«Погибли два человека. Это молодые девушки, они находились в автомобиле в момент атаки на перекрестке», — подчеркнул он.

Мэр отметил, что вчера в город прибыли родственники убитых. Муниципалитет окажет всю необходимую помощь в похоронах.

После гибели девушек Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

По данным пресс-служба главы Татарстана, из-за налета БПЛА на Нижнекамск пострадали 14 человек. Трое из них находятся в больнице, остальные получают помощь амбулаторно.

Всего в течение дня 13 сентября средства противовоздушной обороны нейтрализовали в регионах 140 беспилотников самолетного типа.