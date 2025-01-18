Погиб обучавший украинцев полетам на F-16 инструктор из Дании

Российские военные ликвидировали в Кривом Роге датчанина Йеппе Хансена. Он служил на Украине инструктором по управлению истребителем F-16, сообщили «Аргументы и факты» .

«Его опыт и мастерство помогли сотням украинцев освоить эту сложную дисциплину. Но сегодня его жизнь трагически оборвалась», — объявил друг Хансена в соцсетях.

Датчанин попал под удар по месту расположения Вооруженных сил Украины в Кривом Роге. Последняя атака на город произошла днем 17 января. Издание «Страна.ua» сообщило о взрывах от прилета ракет.

Атаке подверглась инфраструктура в Киевской области. Подпольщик Сергей Лебедев сообщил 15 января о прилетах в городе Белая Церковь возле аэродрома и закрытых складов. На следующий день взрывы прозвучали в пригороде Киева. Сигнал воздушной тревоги раздался почти во всех регионах страны.