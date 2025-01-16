Мощные взрывы раздались в пригороде Киева

Серия взрывов прогремела в пригороде Киева. Об этом сообщили украинские мониторинговые группы.

Воздушную тревогу помимо столицы объявили практически по всей Украине. Сигналы воздушной тревоги звучат в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев ранее сообщил, что российские войска нанесли удар рядом с аэродромом в Киевской области. Также ВС РФ нанесли удар по расположению ВСУ на пожарном полигоне в Харькове.

Ночью 14 января силы ПВО сработала в Киеве. Жителей столицы предупредили сообщил об атаке БПЛА. Взрывы слышали за день до этого в Харьковской области возле железнодорожного вокзала в Змиеве.