Поезд Адлер — Минск задержался более чем на шесть часов из-за аварии

Пассажирский поезд сообщением Адлер — Гомель/Минск из-за повреждения контактной сети в Ростовской области задержался более чем на шесть часов. Об этом сообщила пресс-служба Белорусской железной дороги.

«Поезд № 301 Адлер — Гомель/Минск отправлением из Адлера 18 июля следует с задержкой более шести часов из-за повреждения контактной сети на станции Лихая в Ростовской области», — отметили в БЖД.

В компании сообщали, что из-за падения обломков беспилотника на железнодорожном перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области в пути задержались более 75 поездов.

Железнодорожные пути на перегоне Лихая — Замчалово повредили обломки уничтоженного украинского беспилотника. Кроме того, от падения осколков дрона ранения получила дежурная по станции Лихая, которую экстренно отвезли в больницу. В настоящее время ее жизни ничто не угрожает.