Пассажирский поезд сообщением Адлер — Гомель/Минск из-за повреждения контактной сети в Ростовской области задержался более чем на шесть часов. Об этом сообщила пресс-служба Белорусской железной дороги.
«Поезд № 301 Адлер — Гомель/Минск отправлением из Адлера 18 июля следует с задержкой более шести часов из-за повреждения контактной сети на станции Лихая в Ростовской области», — отметили в БЖД.
В компании сообщали, что из-за падения обломков беспилотника на железнодорожном перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области в пути задержались более 75 поездов.