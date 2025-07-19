ФПК сообщила о задержке 75 поездов из-за повреждения путей в Ростовской области

Задержка в пути из-за происшествия на перегоне станций Лихая — Замчалово в Ростовской области коснулась 75 пассажирских поездов ФПК. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Там отметили, что железнодорожники делают все возможное, чтобы войти в график. Сотрудники поездных бригад оказали пассажирам всю возможную помощь и содействие.

Под задержку попали шесть составов Новороссийск — Москва — Новороссийск, пять поездов, следующих по маршруту Анапа — Москва — Анапа, пять поездов Адлер-Москва-Адлер, четыре Имеретинский курорт — Москва — Имеретинский курорт, три Кисловодск — Москва — Кисловодск.

Также с опозданием едут по два состава следующих маршрутами: Москва — Минеральные Воды, Москва — Нальчик, Анапа — Санкт-Петербург, Адлер — Санкт-Петербург, Анапа — Мурманск.

Поезда еще 36 направлений доступны в сообщении ФПК.

Железнодорожные пути на перегоне между станциями Лихая — Замчалово в Ростовской области повредили обломки сбитого украинского беспилотника. Кроме того, от падения осколков летательного аппарата ранения получила дежурная по станции Лихая, которую срочно доставили в больницу.

Всего над Ростовской областью дежурные средства противовоздушной обороны сбили 24 беспилотника, запущенных с территории Украины.